Quarto, pratiche edilizie e commerciali acquisite dalla Procura. Cosa c’è dietro? Tante ipotesi, si attende il completamento delle verifiche

Pratiche edilizie e commerciali acquisite dai magistrati della Procura di Napoli. I fatti risalgono a diversi giorni fa. A Quarto, come in altri comuni della provincia, da qualche tempo è un fiorire di nuove abitazioni o complessi residenziali. E’ tutto in regola? Le verifiche sono in corso. Intanto, di queste e altre vicende attinenti all’urbanistica cittadina, ne parlano diversi esponenti del consiglio comunale. Pochi giorni fa, sempre nell’ambito di progetti per nuovi insediamenti abitativi, è intervenuta anche Città Metropolitana bloccando un piano urbanistico attuativo che avrebbe portato alla realizzazione di 48 nuovi appartamenti.

Ora si attendono, però, gli esiti delle verifiche disposte dai magistrati napoletani sulle pratiche, una ventina, che sarebbero state acquisite. I cittadini, o quanto meno gli addetti ai lavori, si chiedono se tutto sia in regola o se, in alcuni casi, si tratti di piani, varianti progetti non conformi all’attuale piano regolatore. L’attenzione sarebbe focalizzata, in particolare, anche sui cosiddetti Peep (Piani di edilizia economica popolare) che si trasformerebbero in qualcos’altro (cambi di destinazione?) e sulle pratiche commerciali rilasciate o non rilasciate. Per ora, ad ogni modo, siamo solo nel campo delle congetture e delle ipotesi: sarà la magistratura a sciogliere (si spera in fretta) tutti i nodi e i dubbi.