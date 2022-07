Altro grande evento in arrivo a villa Domi, questa volta per la solidarietà

Domenico Kontessa presenta per sabato 23 luglio il “Green Charity party” aprendo le porte della sua Dimora dei colli Aminei. L’evento, che già si prevede sold out avrà come ospite ALEX BELLI, personaggio maschile più chiacchierato dell’ultimo Grande Fratello Vip. Tra mondanità, musica e un Red carpet in green c’è un importante progetto solidale che ha indotto il Patron Domenico Kontessa a realizzare questo evento estivo ed è il sostegno che lo stesso darà a un’associazione che sostiene le cure di Brando, un bambino affetto da malattia genetica rara.