Napoli, Grimaldi: troppi progetti Pnrr persi dal Comune

Il consigliere di maggioranza: serve assunzione di responsabilità

NAPOLI – «La gestione, da parte dell’Amministrazione comunale di Napoli, dei progetti per il Pnrr è a dir poco disastrosa. Prima le esclusioni delle proposte di Abc, vero e proprio buco nero delle aziende speciali comunali su cui bisognerà prima o poi fare chiarezza, e ora quelle relative a tre parchi cittadini: la Villa Comunale, il Parco Virgiliano e quello del Mausoleo Schilizzi».

A dirlo è Luigi Grimaldi, consigliere comunale di maggioranza a Napoli.

«Dalle parti di Palazzo San Giacomo sembra che vogliano ribaltare le proprie responsabilità sui presunti ritardi dei ministeri a Roma che impiegherebbero troppo tempo a valutare le progettualità avanzate dall’Amministrazione Manfredi – aggiunge –. Ma non è certo una criticità che riguarda solo Napoli, ma è comune a tutt’Italia. Ogni grande città è in coda, ma nessuna grande città al pari di Napoli sta perdendo così tante fonti di finanziamento. D’altronde, se alle ipotetiche lentezze dello Stato centrale aggiungiamo anche l’incapacità di saper redigere un programma fattibile, allora è chiaro che il blackout è completo».

«Vedo poca concentrazione in giro, ai piani alti. Non vorrei – conclude Grimaldi – che la crisi di governo e la possibilità concreta di tornare presto alle urne possano rappresentare elementi di distrazione per i soliti noti, evidentemente più interessati e impegnati a trovare un posto in Parlamento a figli e fratelli invece che a lavorare per il bene collettivo».













