Marano, il giudice dà Ragione al Comune? No, a Terranostranews

Gentile direttore, ho letto ieri un comunicato stampa della triade Commissariale del comune di marano in merito alla vicenda di alcuni capannoni dell’area P.I.P. concessi in affitto dal comune per i quali aveva rivendicato il possesso la Società Iniziative Industriali di Sant’Antimo, ossia i Cesaro brothers. Il titolo della nota stampa recita “AREA PI : IL GIUDICE DA’ RAGIONE AL COMUNE”.

Ci vuole una bella faccia tosta a fare questo titolo. Il titolo per tutti quelli che la seguono e che le danno le giuste imbeccate doveva essere il seguente: AREA PIP: IL GIUDICE DA’ RAGIONE A TERRANOSTRA E A I SUOI ATTENTI LETTORI. Ad maiora semper!

P.C.













