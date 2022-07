Marano, elezioni 2023. Per le persone e la comunità scrive al direttore. “Ecco il nostro progetto per la città”

116 Visite

Carissimo Direttore, dopo aver letto l’articolo della vostra redazione del 9 luglio scorso, abbiamo ritenuto opportuno prendere carta e penna per raccontare il nostro punto di vista in modo chiaro, trasparente, ufficiale. PER le persone e la comunità è una realtà politica che nasce circa due anni fa dall’impegno di donne e uomini di buona volontà provenienti dal mondo dell’associazionismo cattolico e non, impegnati da sempre nel promuovere il bene comune, desiderosi di portare la loro esperienza qualificata a servizio della politica che resta, per loro, la più alta forma di carità. Dopo alcuni appuntamenti elettorali che hanno visto PER riscuotere un discreto e inaspettato consenso, la rete politica ha deciso di strutturarsi e organizzarsi a livello locale con la creazione dei circoli territoriali: ecco che nasce a Marano il circolo di PER, animato da circa 20 soci impegnati fin dall’inizio in

questa meravigliosa avventura! Eh, sì: proprio una meravigliosa avventura che vuole essere nuova, di tutti, per tutti.

Nuova perché la proposta di PER rappresenta una novità nel panorama politico della città, che non ha legami con il passato, che guarda al presente della città con gli occhi della speranza, che vuole costruire una città diversa per il futuro.

Di tutti perché la proposta di PER nasce da donne e uomini impegnati nelle parrocchie della città, ma è aperta a tutti gli uomini e le donne di Marano che condividono la carta dei valori di PER e hanno il desiderio di lasciarsi coinvolgere e coinvolgere a loro volta nel sognare e costruire una città diversa. Per tutti perché la proposta di PER guarda a tutti gli abitanti della nostra città, dai bambini agli anziani, dal centro alle periferie estreme.

Caro Direttore,

può sembrarLe un progetto ambizioso, ma ci hanno insegnato che insieme si va lontano e che un sogno condiviso da molti è l’inizio della realtà. Il circolo di PER ha iniziato il suo lavoro ufficialmente lo scorso 30 maggio presentandosi alla città con lo stile dell’ascolto, della chiarezza, della trasparenza, della lealtà, della concretezza rinunciando alle polemiche sterili, alle promesse non realizzabili, a posti e poltrone. A noi stanno a cuore solo le persone e la comunità di Marano e, quando vuole, siamo sempre disponibili a raccontarLe la nostra azione, il nostro lavoro.

Cordiali saluti

Il Circolo di PER di Marano













