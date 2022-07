Koulibaly al Chelsea: ormai è fatta

115 Visite

Koulibaly se ne va. Non abbandona la nave, non è un naufragio questo, non è il Titanic il Napoli. Ma ha deciso che il momento è scoccato: non la prossima estate, adesso. È un triste e lungo addio iniziato ieri pomeriggio attorno alle 16, quando Fali Ramadani ha chiamato De Laurentiis per comunicargli che Koulibaly ha raggiunto l’accordo con il Chelsea e che intende andare via già ora, senza aspettare la scadenza del 2023, come un po’ tutti speravano. In realtà è un addio che viene da lontano, dal rifiuto alla proposta di rinnovare per cinque anni e di diventare capitano e poi dirigente di questo club. Nessuno getti la croce addosso a Koulibaly ma la legittima volontà del difensore è stata decisa (da tempo) e determinante.













