“Dateci i soldi per gli amici di Cardito”, la polizia arresta due uomini per tentata estorsione aggravata

Su delega del Procuratore della Repubblica si comunica che, stamattina, gli agenti

della Squadra Mobile e i Carabinieri della Stazione di Afragola hanno dato

esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del

Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura

della Repubblica di Napoli, nei confronti di due persone gravemente indiziate del

reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

In particolare, gli indagati avrebbero ingiunto a imprenditori locali (operanti nel

settore del commercio all’ingrosso di articoli per la casa, di distribuzione di alimenti

e di cartellonistica stradale) il pagamento di tangenti al fine di poter continuare a

svolgere le proprie attività commerciali, dichiarando alle vittime di agire a nome

degli “amici di Cardito” e quindi evocando la forza di intimidazione dei sodalizi

criminali attivi nella zona.













