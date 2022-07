Totti e Blasi si separano: in serata il comunicato ufficiale

699 Visite

Era nell’aria da mesi, e adesso la conferma è arrivata. Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. La crisi della coppia , che ha tre figli, era già emersa nei mesi scorsi. La chiusura formale del rapporto tra la bandiera della Roma e la showgirl verrà annunciata con un comunicato congiunto, che dovrebbe essere diffuso alle 19 dell’11 luglio 2022. Una separazione portata avanti di comune accordo anche per l’interesse dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel per cui chiedono rispetto.

Avevano tenuto banco in tutti i giornali, i siti e le trasmissioni tv, le voci di dissapori nella coppia, che si era sposata il 19 giugno 2005, a Roma, in un clima di esaltazione popolare. La relazione era già parsa in frantumi a febbraio, quando i rumors sulla separazione si erano fatti più insistenti. Ilary aveva tuonato: «È stato un accanimento mediatico, il nostro pensiero è andato ai nostri figli».