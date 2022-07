Politica, il movimento Free (fondato da Della Ragione) sbarca anche a Marano: Saggese e Galardo i referenti

Il movimento politico Free, fondato dal sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, ha registrato una nuova adesione sul territorio e precisamente a Marano, Comune dell’area nord di Napoli. Il gruppo di FreeMarano entrerà a far parte ufficialmente della rete civica nata sul modello virtuoso di Bacoli. Dieci i gruppi già attivi in Campania: San Giorgio a Cremano, Casoria, Giugliano, Melito, Volla, Cercola, Torre Del Greco, Quarto, Scafati e Capua. Una rete che è composta non solo da cittadini attivi ma anche da rappresentanti istituzionali.

Oltre al gruppo consiliare di maggioranza a Bacoli, si annoverano due Consiglieri eletti alle amministrative del 2021 nel comune di Volla con la lista “FreeVolla”. <<Siamo un gruppo che al suo interno annovera diverse professionalità_ – dichiarano Domenico Galardo e Pasquale Saggese, referenti di FreeMarano – il quale aspira a realizzare quanto Josi e la sua Amministrazione stanno concretamente attuando per la propria città. Ci auguriamo che il nostro progetto politico possa essere attrattivo agli occhi dei maranesi e che esso possa calamitare il loro interesse a farne parte attiva per far rinascere la nostra Marano_>>. E in merito alle prossime attività della compagine: <<_Un passo alla volta comunicheremo– concludono i referenti locali – tutti i riferimenti sui canali social e i punti fisici in cui trovarci in modo da poter partecipare alle riunioni, eventi ed iniziative che programmeremo presto>>.

Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli e fondatore della rete, ha dichiarato: <<_È un vero orgoglio, a 12 anni dalla fondazione di Freebacoli, aver ispirato questa rete associativa e politica formata ormai da tante cellule territoriali. L’idea della ‘Rete dei Comuni Free’ è quella di diffondere uno spazio aperto di partecipazione e di democrazia dal basso, capace di penetrare nei territori. L’invito è aperto a tutti coloro che vogliano avvicinarsi, coinvolgendo la propria comunità. Una rete associativa, sociale, politica, ambiziosa, che sia in grado di diffondere e raccontare che è possibile, concretizzabile, un modello di politica sana, fuori e dentro le istituzioni, in grado di raccogliere e mettere assieme tutte le risorse positive dei propri territori. Un modello rivelatosi vincente per un cambiamento reale e possibile. Se si è riusciti una volta, lo si può fare sempre. A Domenico, Pasquale e tutto il gruppo di FreeMarano auguro il meglio!>>.