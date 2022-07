111 Visite

La decisione del primo ministro britannico dopo la fuga di quasi 60 ministri e membri del governo e una nottata drammatica a Downing Street. Rimarrà in carica fino all’autunno, quando verrà scelto il nuovo leader. Ma il leader laburista Starmer non ci sta: “Via immediatamente, o lo sfiduciamo in Parlamento”. Anatomia di una caduta clamorosa, nonostante il trionfo alle elezioni 2019.













