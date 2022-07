MARANO, NELLA NOTTE NUOVO FURTO DI CAVI ELETTRICI IN VIA PADRETERNO. LA SICUREZZA E’ ORMAI UN OPTIONAL IN TUTTO IL TERRITORIO

309 Visite

La sicurezza ormai a Marano è un optional. Sul fronte della prevenzione si sta facendo pochissimo e le giustificazioni (trite e ritrite) sono sempre le stesse: manca il personale sia all’interno dei vigili che dei carabinieri o quanto meno c’è poca possibilità di operare. Nella notte nuovo furto di cavi elettrici in rame. Una precedente razzia era stata compiuta poco meno di un paio di mesi fa, sempre nel medesimo posto. Risse in villa comunali, accoltellamenti in via Falcone, abusi di ogni tipo in strada, pregiudicati che frequentano bar (solo a Marano non si dà vita a provvedimenti amministrativi presi in altre città). E’ un disastro che colpisce gran parte della provincia, è vero, ma a Marano stiamo assistendo a un deciso passo indietro. Anche il cambio del pm alla Dda, non sembra aver sortito grandissimi effetti: dall’addio della Di Mauro, passata a Napoli nord, non si è più visto uno straccio di arresto importante. Per l’onorevole Caso, che si rizela se denunciamo ciò che non va (ma con esempi concreti e spesso indicando soluzioni, come facciamo da anni) va tutto bene? Come per l’acqua, le buche e tutto il resto? Va bene così?













