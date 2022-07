SANITA’, FICCO (SAUES): SU INERZIA SPERANZA BENE DE LUCA

92 Visite

“Non si esprime ufficialmente sul passaggio dei medici convenzionati di emergenza territoriale al regime della dipendenza sul quale sono stati presentati ben otto proposte di legge; sta accumulando gravi ritardi sulla ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale che, temiamo, riserverà amare sorprese alla Campania; di fronte all’impennata dei contagi e dei ricoveri per Covid non dice una sola parola sull’utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro o laddove gli assembramenti sono inevitabili. Fa bene, anzi benissimo, il governatore De Luca ad incalzare il ministro Speranza: la salute dei cittadini è un diritto primario assoluto. Temporeggiamenti e favoritismi a singole regioni o categorie sanitarie non sono ammissibili, né è ammissibile che la priorità non sia data al servizio di emergenza sanitaria, quale quello del 118, nei confronti del quale il silenzio è assordate”. Lo afferma il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria Paolo Ficco.

