Mascherine, Nappi (Lega): per De Luca gli unici eventi Covid-free sono quelli che paga la Regione

“Gli unici eventi Covid-free? Sono quelli che paga la Regione. De Luca bacchetta i campani che non usano la mascherina all’aperto, citando come esempio quanto accaduto a un recente concerto al San Paolo e alla notte bianca di Salerno. Dimentica però di dire che la stessa situazione, come testimoniano le immagini dello spettacolo, si è registrata anche al concerto per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. Sarà forse per il fatto che per quella manifestazione la Regione ha speso 250mila euro di soldi pubblici? Quest’uomo è capace di speculare anche sulla pandemia”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.













