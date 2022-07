L’angolo del commercialista. Pos, sanzioni al via. Restano fuori le app e i bonifici

92 Visite

Dal 30 giugno sono scattate le penalità per chi rifiuta i pagamenti con

carta. Da giovedì 30 giugno sono scattate le penalità per esercenti e professionisti che

rifiutano i pagamenti con carte di debito, di credito o prepagate. Ogni transazione via

Pos negata al cliente (e di qualsiasi importo) potrà essere punita con 30 euro, più il 4%

del valore della transazione stessa.

Ad esser tagliati fuori dall’obbligo di Pos sono le app che si basano su tecnologia contactless Nfc (tipo Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay), i sistemi che si

avvalgono di altre tecnologie come la geolocalizzazione o i Qr code (Satispay, app

proprietarie dei singoli merchant, eccetera). Non solo. Negli studi professionali – i

pagamenti tracciati avvengono di solito tramite bonifico. E il bonifico (“parlante”) è

addirittura imposto, ad esempio, dalla normativa sui bonus edilizi. Restano così fuori

anche servizi di home banking con bonifico immediato, magari intermediati come

MyBank, o che facilitano i passaggi online, stile PayPal.

Insomma, con il decreto Pnrr 2 s’è persa una buona occasione per aggiornare la norma e

riferirsi a tutti i sistemi di pagamento alternativi al contante.

L’anticipo del termine al 30 giugno 2022 – anziché il 1° gennaio 2023 stabilito dal

decreto Pnrr 152/21 – serve a rispettare i traguardi del Recovery plan, da realizzare entro

il secondo trimestre 2022: una riforma legislativa per garantire «sanzioni amministrative

efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici».

Ma, nei fatti, quel Dl 179 partorito nel 2012 (governo Monti, un’altra epoca) dopo tante

modifiche continua a parlare solo di carte e Pos.

Le sanzioni sul mancato uso del Pos potrebbero restare una misura di bandiera, perché

presuppongono, in sostanza, che sia il cliente a denunciare; anche se potranno avere

comunque l’effetto di “indirizzare” alcuni esercenti verso un solo tipo di pagamento

digitale. Oltretutto, le sanzioni non si applicano «nei casi di oggettiva impossibilità

tecnica» a ricevere pagamenti con carta via Pos. Perciò, per evitare scappatoie, sarà

importante chiarire di quali ipotesi si tratta: effettivi problemi di connettività

temporanea, malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio.

Resta il fatto che – come spiega la relazione del Mef sulla riforma dell’amministrazione

fiscale – «i disincentivi all’utilizzo del contante possono produrre effetti positivi nel

ridurre l’economia sommersa e l’evasione fiscale soltanto se disegnati in modo da

neutralizzare il “contrasto di interessi” tra venditore e acquirente». In altre parole: non

bastano le sole sanzioni per la lotta al contante; ma occorrono anche agevolazioni per

negozianti, professionisti e autonomi.

