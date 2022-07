Dramma acqua Marano: dite la verità alle persone. I fondi per il rifacimento degli impianti sono stati trovati, ma i tempi saranno lunghi

797 Visite

I commissari, lenti e chiusi nel loro castello, hanno finalmente detto qualcosa: dicono di aver trovato i fondi in bilancio per rifare gli impianti idrici. Bene, siamo felici. Premesso che ciò che hanno trovato a Marano è responsabilità di tutte le precedenti giunte e commissari, ora corre l’obbligo di dire ai cittadini che i lavori dovranno essere banditi e poi occorreranno mesi per eseguirli. Quindi, nel breve, come abbiamo sempre scritto, i problemi non saranno risolti: ci saranno interruzioni della fornitura ad ogni piccolo guasto o calo di tensione elettrica. Gli interventi della Regione, infatti, seppur importanti, non sono definitivi. Quest’estate se ne andrà così, insomma. Sta voi se apprezzare la nostra chiarezza o fidarvi delle chiacchiere di qualche funzionario, deputato o di altri cantastorie locali.













