Beni confiscati, avviso pubblico per l’affidamento dell’ex cava Resit di Giugliano

Cava Resit, l’ente ambito Napoli 2 promuove un avviso pubblico destinato ai soggetti, associazioni, cooperative, centri di recupero, enti locali e altri, interessati alla gestione dell’area, per anni utilizzata come discarica. L’obiettivo è quello di riqualificare l’area, di oltre 35 mila metri, che potrebbe fungere da parco verde e comunque da grande centro di aggregazione sociale e culturale.

Di seguito l’AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN USO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA DI PROPRIETÀ DELL’ENTE D’AMBITO NAPOLI 2.

Premesso che:

– nell’ambito del procedimento n. 129/2006 R.G. M.P. con Decreto n. 114/2008 Reg,

Decr. emesso il 12/03-01/2008 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, collegio

per l’applicazione delle misure di prevenzione, confermato con decreto n. 30/12

(75/09 R.G. C.A.) dalla Corte di Appello di Napoli – VIII Sezione Penale, il 14/02-

22/02/2012, divenuto definitivo a far data dal 30/4/2013 ex sentenza della Suprema

Corte di Cassazione, in danno di Chianese Cipriano, nato a Parete il 20/01/1951 +

altri, è stata disposta la confisca, tra l’altro, dei seguenti beni (aree dell’ex discarica

Resit, “Cava Z”, oggetto di lavori di messa in sicurezza e bonifica ambientale a cura

del dott. De Biase, funzionario delegato ex O.C.D.P.C. n. 425/2016):

 terreno ubicato in Giugliano in Campania, località Annunziata, iscritto al N.C.T.

del medesimo Comune al fg. 25, p.lla 116 (I-NA-296578), valore € 12. 911, 12;

 terreno ubicato in Giugliano in Campania, località Annunziata, iscritto al N.C.T.

del medesimo Comune al fg. 25, p.lla 35 (I-NA-296577), valore € 12. 911, 12;

 terreno ubicato in Giugliano in Campania, località Annunziata, iscritto al N.C.T.

del medesimo Comune al fg. 25, p. lla 36 (I-NA-296576), valore € 12. 911, 12;

– nell’ambito del procedimento n. 24961/10 R.G.N.R. (stralcio del n. 36856/01

R.G.N.R. e n. 74678/02 R.G. GIP) con Sentenza n. 14/2016 del 15/07/2016 della

Corte di Assise di Napoli, sez. quinta, definitiva a far data dal 19/01/2021 ex

sentenza della Suprema Corte di Cassazione, in danno di Chianese Cipriano, nato a

Parete il 20/01/1951 + altri, è stata disposta la confisca, tra l’altro, dei seguenti beni

(aree dell’ex discarica Resit, denominata “cava X”, oggetto di lavori di messa in

sicurezza e bonifica ambientale a cura del dott. De Biase, funzionario delegato ex

O.C.D.P.C. n. 425/2016):

 NCT del Comune di Giugliano in Campania, Foglio 17, particelle 27 – 28 – 29 –

30 – 39;

 NCEU del Comune di Giugliano in Campania, Foglio 17, particelle 69 e 70.

– con Decreto del Direttore dell’ANBSC prot. n. 29739 del 20.05.2021 è stato stabilito

che: I beni confiscati, che costituiscono la “Cava Z” sono stati trasferiti, nello stato di

fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile dell’Ente d’Ambito

NA2, ente pubblico regionale istituito in base all’articolo 25, comma 3, della legge

regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 “Norme di attuazione della disciplina

europea e nazionale in materia di rifiuti”;

– con Decreto del Direttore dell’ANBSC prot. n. 29740 del 20.05.2021 è stato stabilito

che: I beni confiscati, indicati in premessa, che costituiscono la “Cava X” sono stati

trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile

dell’Ente d’Ambito NA2, ente pubblico regionale istituito in base all’articolo 25,

comma 3, della legge regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 “Norme di

attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d’Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant’Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)-

– la discarica ex Resit è stata oggetto di interventi di messa in sicurezza, eseguiti a cura

del Funzionario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 425/2016, interventi programmati e

pianificati secondo la convenzione sottoscritta in data 07.10.2010, tra il Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, il medesimo Funzionario

Delegato, la Regione Campania e la SOGESID s.p.a., Società in house del MIT e

MATTM;

– i lavori, eseguiti a cura della SOGESID, sono stati collaudati in data 22.07.2020;

– con verbale del 28.04.2022 la discarica ex Resit costituita dagli invasi Cava Z e Cava X è

stata consegnata alla Sapna spa per la gestione della stessa;

– in data 22.04.2022 è stato effettuato, sulla discarica ex Resit, un monitoraggio ambientale

delle emissioni diffuse dal quale è risultato che non si sono rilevate criticità di alcun

genere sia dal punto di vista chimico che microbiologico;

– l’EdA NA 2 si propone come soggetto attuatore di attività finalizzate ad avviare un

processo virtuoso con lo scopo di procedere al recupero delle aree utilizzate per la

gestione dei rifiuti, alla loro riconversione e riqualificazione, in maniera di produrre

risvolti sociali di luoghi fino ad oggi visti come spazi degradati e sottratti alla comunità;

– L’EdA Na2 è dotato di un apposito Regolamento per la concessione in uso dei beni

confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati all’EdA NA2.

Art 1 – Oggetto dell’avviso

Procedura, rivolta agli enti no profit in possesso dei requisiti di legge cui concedere in

uso i beni immobili, confiscati alla criminalità organizzata e assegnati all’Eda Napoli2 che

rientrano nel suo patrimonio indisponibile, e non utilizzati per fini istituzionali;

Art 2 – Beni posti a bando

• terreno ubicato in Giugliano in Campania, località Annunziata, iscritto al N.C.T. del

medesimo Comune al fg. 25, p.lla 116, valore € 12. 911, 12;

• terreno ubicato in Giugliano in Campania, località Annunziata, iscritto al N.C.T. del

medesimo Comune al fg. 25, p.lla 35, valore € 12. 911, 12;

• terreno ubicato in Giugliano in Campania, località Annunziata, iscritto al N.C.T. del

medesimo Comune al fg. 25, p. lla 36, valore € 12. 911, 12;

Identificati nel complesso denominato cava Z dell’ex discarica Resit

• NCT del Comune di Giugliano in Campania, Foglio 17, particelle 27 – 28 – 29 – 30 – 39;

• NCEU del Comune di Giugliano in Campania, Foglio 17, particelle 69 e 70.

Identificati nel complesso denominato cava X dell’ex discarica Resit, di superficie

compessiva di circa 35.000 m

I beni potranno essere assegnati in uso anche per porzioni degli stessi e per tempi limitati e

definiti (es: turnazione tra soggetti/attività diverse).

Art 3 – Scopo della procedura

La procedura è finalizzata all’individuazione di enti no profit a cui concedere i beni sorpa

descritti a titolo gratuito. L’affidamento verrà definito con atto di concessione

amministrativa in conformità a quanto previsto dal regolamento dell’EdA Napoli2.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d’Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant’Antimo, Serrara Fontana, Villaricca).

Art 4 – Soggetti beneficiari

Possono avanzare richiesta di concessione soggetti appartenenti alle categorie individuate dal vigente codice antimafia ad es: comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (ora D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117), cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di

tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i., le associazioni di protezione civile, ed altre tipologie di

cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello

scopo di lucro, gli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni

vigenti, nonché gli Enti Parco Nazionali e regionali che manifestano il proprio interesse,

ecc.

Non saranno esaminate e valutate le istanze provenienti da soggetti che non rientrino nelle

categorie individuate dal vigente codice antimafia.

Art 5 – Modalità di partecipazione

Per la partecipazione alla procedura di assegnazione in uso del bene dovrà essere presentata, pena

esclusione:

1. Domanda di partecipazione alla procedura;

2. Documento, in originale o copia conforme autenticata a norma di legge:

– per enti, associazioni, comunità, associazioni riconosciute e non: l’atto costitutivo e

lo statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il

verbale di nomina del rappresentante legale.

– per le cooperative sociali: l’atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle

cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale

e il certificato d’iscrizione all’albo delle società cooperative presso la camera di

commercio, sezione cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal

decreto 23 giugno 2004 del ministero delle attività produttive;

– per le organizzazione di volontariato di cui al d. lgs. n. 117/2017 e successive

modificazioni e integrazioni: l’atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il

verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina

del rappresentante legale e il decreto d’iscrizione al registro regionale delle

organizzazione di volontariato;

– per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al

d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309: l’atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il

verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina

del rappresentante legale e il decreto di riconoscimento come ente ausiliario della

regione o dello stato.

3. Dichiarazione resa dal rappresentante legale, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, con la

quale si attesti che l’ente rappresentato:

– non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica

amministrazione, secondo quanto disposto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, e di essere

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d’Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant’Antimo, Serrara Fontana, Villaricca) in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;

– si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti dell’ente, le condizioni

normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da

eventuali accordi integrativi degli stessi;

– si obbliga a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del

lavoro di cui al d. lgs. n. 81/2008;

– di essere a conoscenza dei luoghi o immobili dei quali richiede l’uso e di aver preso

piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire

sull’espletamento dell’attività di progetto, oltre che dei lavori manutentivi necessari;

– di ritenere l’immobile/gli immobili di cui si richiede la concessione in uso a titolo

gratuito idonei rispetto al progetto che si intende realizzare;

– si obbliga a comunicare costantemente e immediatamente all’ente qualsiasi

variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell’attività;

– di essere in regola, ove tenuti, con le norme di cui alla legge 68/99 in materia di

diritto al lavoro dei disabili oppure di non essere soggetti a tale norma;

– di assumersi l’onere delle spese per eventuali interventi previsti per l’effettivo

utilizzo, la cui esecuzione è comunque subordinata all’acquisizione di apposita

autorizzazione sugli interventi da parte dell’EdA NA2.

– di impegnarsi a fornire, a richiesta dell’Ente, tutti i dati necessari alla verifica dei

requisiti auto dichiarati;

– di accettare tutte le prescrizioni di cui al presente avviso, nonché del capitolato

d’oneri;

4. Il progetto di utilizzo del bene, redatto e sottoscritto ove necessario anche da tecnico

specializzato o competente, con allegata dettagliata relazione descrittiva delle attività

che si intendono realizzare, degli spazi richiesti e dei tempi di possible utilizzo (es full

time, ovvero orari della giornata, giorni della settimana….). Il Progetto dell’attività

proposta dovrà, in ogni caso, essere compatibile con l’immobile oggetto del presente

avviso, rispettare le prescrizioni del soggetto gestore per l’utilizzo degli spazi, tutelare

gli impianti esistenti e/o previsti dal soggetto gestore o dall’EdA.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo sono considerati inammissibili ogni

attività e/o interventi che prevedano: scavi e/o perforazioni del terreno e/o infissione di

oggetti a profondità maggiore di 20 cm, realizzazione di immobili e/o opera fisse,

piantumazione direttamente sul suolo di essenze destinate direttamente o indirettamente

all’alimentazione umana e/o animale, utilizzo di fiamme libere e/o esplosivi, modifica

dello stato dei luoghi e/o degli impianti esistenti, eradicazione e/o danneggiamento delle

specie vegetali presenti, ecc.

L’EdA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non ammettere alla procedura di

affidamento i progetti che dovessero risultare o essere ritenuti, per qualsiasi motivo,

incompatibili con la natura dell’immobile e con le attività di gestione dello stesso.

5. una relazione analitica descrittiva delle attività, svolte nell’ultimo triennio dall’ente,

analoghe a quelle che si intendono realizzare tramite il progetto sul bene. In riferimento

al presente punto è necessario indicare: tipologia di servizio e destinatari, committenti

per i quali si è svolto il servizio (enti locali, altro), data d’inizio e di scadenza del

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d’Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant’Antimo, Serrara Fontana, Villaricca) servizio svolto, numero totale di mesi di gestione, eventuali estremi dell’atto di affidamento ed eventuali revoche.

6. l’elenco nominativo e aggiornato dei soci e degli amministratori dell’ente richiedente.

7. l’elenco nominativo del personale che l’ente richiedente intende impiegare stabilmente

nel Progetto.

8. l’indicazione di un responsabile del Progetto con allegato il relativo curriculum vitae

debitamente sottoscritto.

anche gli atti di cui ai punti 4), 5), 6), 7) e 8) devono essere debitamente sottoscritti dal

legale rappresentante dell’ente richiedente.

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla selezione, deve

pervenire esclusivamente, a mezzo p e c a ll’i n d iri z z o d e ll’ e d a NA2 :

a t o n a p o li 2@p e c .it.

entro il termine del ore 12.00

L’oggetto della pec deve essere “Richiesta concessione i n u s o d e l bene confiscato alla

criminalità organizzata sito in Giugliano in Campania ex discarica Resit”.

Le istanze, la documentazione e le proposte progettuali saranno valutate dalla

commissione di cui all’articolo 6 del presente avviso.













Commenti

