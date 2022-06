Calcio campano, ecco i nomi dei nuovi 44 allenatori federali. Ieri l’ultimo esame a Casalnuovo

L’ultima prova, di tecnica e tattica calcistica, l’hanno sostenuta ieri presso il centro federale di Casalnuovo. In precedenza si erano cimentati con gli esami di metodologia, medicina dello sport, regolamento di gioco, carte federali e psicopedagogia. Sono 44 i nuovi allenatori di Napoli e provincia e di altre della Campania che hanno conseguito l’abilitazione Uefa C, quella necessaria per guidare le squadre del settore giovanile. Tra i corsisti tanti volti noti del calcio campano, alcuni dei quali avevano già acquisito in precedenza altre abilitazioni federali.

Ecco i nomi dei nuovi allenatori: Salvatore Balzano, Francesco Bianco, Ferdinando Bocchetti, Giorgio Brandi, Francesco Buonaiuto, Salvatore Caiazza, Ciro Calabrese, Maria Carandente, Gianandrea Celentano, Mauro Cerbone, Giulio Cetrangolo, Graziano Chianese, Luca Colurcio, Luigi D’Antò, Rosario Di Girolamo, Tommaso Di Maio, Alfredo Esposito, Luigi Esposito, Antonio Esposito, Gennaro Ferrara, Ilaria Formicola, Anna Michela Franzese, Felice Frezza, Vincenzo Furcolo, Enrico Grasso, Massimo Gravina, Mario Gaetano Iommazzo, Antimo Iorio, Vincenzo Liccardi, Simone Lavadera Lubrano, Vincenzo Lavadera Lubrano, Alessio Magliacano, Giuseppe Mele, Antonio Monteleone, Salvatore Palma, Edoardo Pascarella, Giuseppe Pastore, Giuseppe Petrarca, Umberto Rania, Generoso Rossi, Mauro Savini, Gennaro Silvestro, Salvatore Tarallo, Alessandro Letizio.

Il corpo docenti era composto da Lorenzo Catalano, Vincenzo Potenza, Vincenzo Di Palma, Ciro Pegno, Domenico Tafuri, Yuri Calabrese, Manuela Tesse, Tiziana Pontillo e Nico Bianco. Responsabile del corso Raffaele Ciccarelli.