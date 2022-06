Disastro acqua a Marano, le riflessioni dei nostri lettori

93 Visite

Gentile Direttore, innanzitutto GRAZIE per le informazioni che ormai apprendiamo solo da “Terranostra”, direi che la frittata è fatta: ancora un weekend senz’acqua. Leggo che appena terminato l’intervento sull’impianto C2, manco a dirlo, il guasto si è verificato, come da copione, all’impianto C3.

Poi apprendo che i tecnici comunali, improvvisamente non più capaci di effettuare certe manovre, data la situazione, sono coadiuvati, forse sostituiti, boh, da una ditta privata. Sembrerebbe un giallo, qualcuno chissà potrebbe scrivere una sceneggiatura. Prendo atto che qualcuno sia convinto che a Marano nessuno sia capace di intendere e di volere. Invito chiunque, singolarmente o in gruppo, a denunciare per iscritto. Più ne siamo e meglio è. Chi sa, parli, le notizie vanno divulgate. Troppi anni di silenzio e di omertà hanno portato alla situazione attuale. Ringrazio ancora per il Suo contributo.

Maria (Marano).













