Anche ieri rifiuti non prelevati: indifferenziato di ieri rimasto a terra all’estrema periferia di Marano ai confini con Quarto. Ieri i cittadini, già esasperati per vari problemi mai risolti che attanagliano la loro zona, si sono ritrovati con la spazzatura non prelevata. Questa in foto è via Viticaglia, chi deve sorvegliare e applicare le penali all’azienda? Forse qualcuno è troppo morbido con i responsabili aziendali? Si faccia chiarezza sul tema rifiuti.