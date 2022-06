Marano, la villetta comunale di piazzale Dalla Chiesa? In condizioni pietose

181 Visite

Gentile direttore, le condizioni della villetta comunale di via San Rocco sono a dir poco pietose. Conosciamo il leitmotiv di questi ultimi anni: non ci sono fondi, non c’è personale, non c’è nulla. Un tempo era sorvegliata da un extracomunitario, abusivo, che fu poi allontanato da altri pseudo sorveglianti e parcheggiatori. Il tutto nel silenzio generale delle istituzioni locali, forze di polizia in primis. Possibile che non si riesca quanto meno a ripulirla o a garantire un minimo di sicurezza? Dobbiamo rassegnarci all’invivibilità e all’inciviltà?

Pasquale (Marano)













