L’angolo della cultura locale. Il contributo di Pinelli al Pentamerone

Il contributo di Galeazzo Francesco Pinelli, feudatario di Giugliano, alla pubblicazione de “Lo Cunto de li Cunti” di Giovan Battista Basile. Le prime tre giornate del 1634 (1). Dal certificato di morte dell’illustre letterato si ricava che la sua dipartita fu improvvisa. Le cronache riportano che mentre svolgeva l’incarico di Governatore della parte del Duca Pinelli, detta di Acerenza, fu colpito dallo stesso male incorso al feudatario dell’altra parte, il Principe Francesco d’Aquino, detta di Monteleone (2). Il 23 febbraio del 1632 fu seppellito con tutti gli onori nella chiesa dell’universitas civium di Santa Sofia V. M. ed ivi seppellito nell’area riservata ai personaggi illustri di questa Terra. Trascorsi circa due anni, il 3 gennaio del 1634, l’editore napoletano Scarano pubblica un libricino di 160 pagine intitolato “Iornata primma de Lo Cunto deli Cunti overo Lo Trattenimento de li piccirilli” di Gian Alesio Abbatutis (pseudonimo usato dall’autore per le opere in lingua napoletana). In un gioco delle parti si rivolge al suo padrone osservandissimo, Galeazzo Francesco Pinello, duca dell’Acerenza, marchese di Galatone, signore di Cupertino, Veglie Liverano e Giuliano, chiedendo in una dedica di otto pagine che venga concessa la protezione per questa opera letteraria, frutto dell’ingegno del suo fedelissimo amico, il Cavalier Giovan Battista Basile. In detta dedicatoria, l’opera letteraria viene già denominata Pentamerone, alludendo ad una composizione in cinque giornate . Tre mesi dopo, il 20 aprile del 1634, sempre l’editore Scarano ripete la stessa richiesta per la pubblicazione della “Iornata seconna”. In questa occasione sembra un po’ più preoccupato delle eventuali conseguenze di questo testo scritto in una lingua avversata dai Vicerè spagnoli. Precisa che la pubblicazione avviene “posthumatus pater”, quindi con la preventiva autorizzazione del tutore suo padrone, Galeazzo Francesco Pinelli. Il 1634 termina con la pubblicazione della “Iornata terza”. La Tipografia non è più di Ottavio Beltrano bensì quella di Lazzaro Scoriggio. In questa terza giornata non vi è alcuna dedica. L’impresa dello stampatore: una fenice sul rogo che guarda il sole, sottintende chiaramente il soggetto che si vuol indicare. L’accademia degli Oziosi, di cui facevano parte sia l’autore Giovan Battista Basile e sia Duca di Acerenza, Galeazzo Francesco Pinelli. Rappresenta una sorta di passaggio di consegne del testo all’Accademia letteraria, affinchè affini e termini, quel che probabilmente era stato lasciato allo stato di bozza.Per completare il Pentamerone ci vorranno altri due anni. A cadenza annuale verranno pubblicate la “Iornata quarta” e la “Iornata quinta”. rispettivamente nel 1635 e nel 1636. In queste ultime edizioni le dediche sono rivolte rispettivamente a Giuseppe de Rossi e a Felice de Gennaro.

Note

(1)Le prime due edizioni sono introvabili, la foto è frutto di un’elaborazione grafica

(2) Giornali historici delle cose accadute nel Regno di Napoli nel governo di D. Ferdinando Afan de Ribera Enriquez, Duca di Alcalà. Ferrante Bucca d’Aragona. “… erano appena terminati i flagelli dell’incendio, quando il giusto Dio scorgendo che non erano ancora emendati volle darli altra sorta di castigo, poiché insorse un male di canna così crudele e contagioso che parve peste del quale in pochi di morsero infinite genti. E tra queste, molti personaggi cospicui e tuttavia di per di e ne sono morti di subito, don Giovanni d’Aquino principe di Pietrapulcina e Giovan Battista Basile, dei primi poeti di questo tempo.”

(3) Giornata prima del 3 gennaio 1634 de “LO CUNTO DELI CUNTI overo Lo Trattenemiento de’ Peccerille”de Gian Alesio Abbattutis. In Napoli, 1634. Appresso Ottavio Beltrano. Con Licenza de Superiori.La marca tipografica presenta un albero il cui tronco è percorso da un cartiglio con su presente il motto: non tangitur illi.La dedica di quattro pagine, scritta dal libraio curatore del testo Salvatore Scarano è rivolta al Feudatario di Giugliano Galeazzo Francesco Pinelli, Duca d’Acerenza. Nella dedica, gia nella prima edizione, viene indicato il titolo alternativo di Pentamerone.

(4) Giornata seconda de LO CUNTO DELI CUNTI overo Lo Trattenemiento de’ Peccerille”de Gian Alesio Abbattutis. In Napoli, 1634. Appresso Ottavio Beltrano. Con Licenza de Superiori.Frontespizio bianco 1 pagina di dedica + 106 pagine del testo: Stessa impresa dello stampatore.

(5) Giornata terza de LO CUNTO / DELI CUNTI / OVERO / LO TRATTENEMIENTO / DE’ PECCERILLE. / DE GIAN ALESIO / Abbattutis. / IORNATA TERZA. / IN NAPOLI, / Per Lazzaro Scoriggio. 1634. / Con licenza de’ Superiori. , Napoli (ma Napoli), Lazzaro Scoriggio, Lazzaro Scoriggio, 1634, 1 carta non numerata (frontespizio e verso bianco) + pp. 1-126 1634.

La marca tipografica presenta una fenice in fiamme che guarda il sole. La stessa marca sarà utilizzata nella prima giornata dell’edizione Beltrano del 1637 e in quella di Cavallo del 1645.

Arturo D’Alterio













