Giornata mondiale del rifugiato, il dibattito a Giugliano

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, l’amministrazione comunale di Giugliano ospiterà per un dibattito pubblico il Console Generale d’Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko e l’assessore regionale all’immigrazione Mario Morcone.

Con loro ci saranno i rappresentanti di Less Cooperativa Sociale Marika Visconti, di Libera Antonio D’Amore e di Legacoop Giulio Riccio.

A fare gli onori di casa saranno il sindaco Nicola Pirozzi e l’assessore alle politiche sociali Pietro Di Girolamo.

L’appuntamento è per domani, lunedì 20 giugno, alle ore 12 in aula consiliare.













