527 Visite

Nella giornata di ieri un runner di Marano, che si allenava ad Ischitella (era in sella a una bici), ha rimediato una frattura a una costola e altre lesioni. Un’auto, secondo quanto ricostruito da chi era sul posto, gli avrebbe tagliato la strada e non si sarebbe fermato a soccorrerlo. A farlo due motociclisti. L’uomo è stato accompagnato in ospedale. La prognosi è di almeno 30 giorni.













