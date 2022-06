Madre massacrata a coltellate dal figlio: l’omicidio dopo il rimprovero per la Playstation

Un banale litigio, di quelli che scandiscono la quiete domestica nelle famiglie di tutto il mondo. Una discussione, la voce che si alza, il ragazzino che se ne torna in camera. Poi, la conversazione che ritorna sullo stesso argomento: la mamma che rimbrotta il figlio di 17 anni per aver effettuato la ricarica della Playstation (siamo sulle cento euro), fino a quando la discussione si fa più ruvida e violenta.

Aveva speso 100 euro per un acquisto alla Ps4. La madre lo aveva rimproverato. I due erano soli in casa. Il padre, medico anche lui, era ancora al lavoro. Il giovane ha raccontato nelle sue prime dichiarazioni, riporta La Repubblica Napoli, che la madre si sarebbe sfogata al telefono per quella discussione.

Il ragazzo avrebbe a quel punto preso un coltello da cucina, di quelli per tagliare la carne. Dopo il delitto il minore si è barricato in casa, si è affacciato al balcone in stato confusionale con il sangue che cola dalle braccia. “Mia madre mi vuole accoltellare, mia madre mi vuole accoltellare”, grida prima. “Non volevo farlo, adesso finirò a Nisida”, urla poco dopo. Avrebbe confessato poco dopo in questura, dopo l’arresto degli uomini dell’Upg agli ordini della dirigente Francesca Fava.

È stato portato nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Si è mostrato pentito. “Ho distrutto una famiglia felice … perché noi eravamo felici”, ha detto tramite i suoi difensori, i penalisti Ilaria Criscuolo e Flavio Ambrosino. “Dite a mio figlio che gli voglio bene, non lo lascerò solo”, ha dichiarato il padre del ragazzo affidando un messaggio agli avvocati Criscuolo e Ambrosino.