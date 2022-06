La Fondazione Vassallo alla Conferenza Mondiale sugli Oceani, promossa dall’Onu

41 Visite

Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Vassallo Sindaco Pescatore: “La Fondazione Angelo Vassallo e LILT parleranno del tema: “Pulizia dei fondali marini: microplastiche e salute umana”

“Nel corso degli ultimi decenni è emersa la consapevolezza e l’esigenza di ridurre l’impatto delle attività antropiche sulle acque marine, al fine di ripristinare e mantenere la biodiversità preservando la diversità e la vitalità di mari e oceani. Per queste ragioni alla Conferenza Mondiale sugli Oceani delle Nazioni Unite del 2022, parleremo di “Pulizia dei fondali marini: microplastiche e salute umana” l’evento sarà Online il giorno 30 Giugno alle 18:15 ora di Lisbona (19:15 ora Italiana)” e sarà trasmesso sulla pagina facebook della Fondazione. Ad annunciarlo è il Presidente della Fondazione Angelo Vassallo, Dario Vassallo.

“Ciascuno Stato deve mettere in atto, per ogni regione o sotto-regione marina, una strategia che consta di una “fase di preparazione” e di un “programma di misure”. Ogni settimana ciascuno di noi ingerisce microplastiche per un quantitativo che ammonta a circa 5 grammi, l’equivalente di una tessera di abbonamenti per i mezzi pubblici, con conseguenze sulla salute tutt’altro che benefiche. In Italia ogni anno 500mila tonnellate di plastiche varie non vengono raccolte e di queste, la parte che arriva al mare, viene trasportata dalle correnti oceaniche fino a formare veri e propri atolli, le cosiddette isole galleggianti di rifiuti (se contano circa 6 nel mondo, accumuli di spazzatura composti da plastica, metalli leggeri e residui organici in degradazione), con danni enormi sugli ecosistemi marini e un impatto negativo fortissimo sull’habitat”. La Fondazione Vassallo è già stata presente alla Conferenza Mondiale sugli Oceani nel 2016 Washington e nel 2017 a Malta.

“Ad illustrare il nostro progetto saranno il Prof. Francesco Schittulli, Chirurgo in Senologia. Già Professore Ordinario nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia e nella Scuola di Specializzazione Oncologica dell’Università degli Studi di Bari. Già membro della Commissione Oncologica del Ministero della Salute e Direttore Scientifico dell’Istituto Tumori di Bari. Ora il Professor Schittulli è Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Senologica e Presidente della LILT (Lega Italiana per la Lotta conto i Tumori). E il Dott. Lorenzo Vassallo, Coordinatore del Progetto Pulizia Fondali. Lorenzo Vassallo ha presentato il Progetto pulizia dei fondali marini ad OUR OCEAN 2016 e partecipò ad OUR OCEAN “2017, ora si occupa della divulgazione dei risultati raccolti e della promozione del progetto”.

“Oggi noi portiamo avanti la sua missione, con dignità e orgoglio, fedeli al nostro atavico spirito di pescatori. Oggi ci vuole coraggio, come diceva Libero Grassi” – conclude Vassallo -.













