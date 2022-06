SAN MARCELLINO, LA POLIZIA LOCALE CHIUDE UNA PESCHERIA IN PIENO CENTRO

81 Visite

Non si fermano i controlli posti in essere dalla Polizia Locale di San Marcellino diretta dal

Comandante Colonnello Antonio Piricelli. Intensificati gli accertamenti in materia commerciale per tutelare la salute dei cittadini. A seguito di indagini condotte dal Comandante Piricelli unitamente ai suoi agenti ed all’Asl Caserta servizio igiene degli alimenti, in una località nella zona del centro è stata accertata la presenza di una pescheria. Dagli accertamenti la stessa è risultata essere intestata ad una persona e gestita da un’altra. Nel corso delle attività è constatata l’assenza di idonea documentazione tesa a chiarire la tracciabilità degli alimenti. Dall’ispezione dei luoghi è stata riscontrata anche l’occupazione abusiva di suolo pubblico e sono stati contestati i relativi verbali al trasgressore. Per quanto riscontrato ed emerso per la tutela della salute pubblica l’attività è stata chiusa.













