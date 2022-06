FDI, RASTRELLI, ATTACCHI A GIORGIA MELONI FRUTTO DEL “TERROR PANICO” DELLE SINISTRE

101 Visite

“L’ ulteriore segnale di crescita di Fratelli d’Italia, nelle urne oltre che nei sondaggi, ha diffuso un vero e proprio “terror panico” in certa sinistra che, evidentemente, ha qualche difficoltà culturale nel dover interpretare la democrazia e la nostra Costituzione quando si tratta di doverle applicare agli altri”. Così, commentando gli attacchi politici subiti dalla leader del partito Giorgia Meloni. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Napoli, Sergio Rastrelli, per il quale “è inquietante il tempismo col quale, all’indomani del diffuso risultato positivo alle amministrative, sono riprese, non già le dispute politiche, ma le offese gratuite, le parole vili, le mistificazioni miserevoli”.

“Impegnati a costruire un futuro dignitoso per l’Italia al fianco di Giorgia Meloni, alla quale va tutta la nostra vicinanza umana e politica, prendiamo le debite distanze dal questo ignobile tentativo di trascinarci nel degrado e nell’imbarbarimento del confronto democratico”, conclude Rastrelli.













