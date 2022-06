Alto impatto a Melito di Napoli: controlli e sequestri

121 Visite

Ieri gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca e personale della Polizia Municipale del Comune di Melito di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Melito di Napoli ed in particolare in via Roma, via Signorelli, via Madonna delle Grazie e corso Europa.

Nel corso dell’attività sono state identificate 146 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, e controllati 103 veicoli di cui 2 sequestrati amministrativamente ed uno sottoposto a fermo amministrativo; sono state altresì contestate 12 violazioni del Codice della Strada per mancanza di copertura assicurativa, mancata revisione periodica, guida senza patente, guida con patente scaduta, guida senza casco protettivo, velocità non commisurata, mancato fermo all’alt e utilizzo di cellulare durante la guida













