I COMUNISTI DI PAP ORGANIZZANO LA CONSULTA DI QUARTIERE DEL CENTRO STORICO DI MARANO

La consulta di quartiere è uno spazio pensato per un reale e democratico confronto tra abitanti di una determinata zona della città sulle sue problematiche specifiche e su come poterle superare.

Sono molte le carenze a #marano causate prevalentemente dalle pessime amministrazioni politiche che si sono susseguiti in questi anni, ma con l’energia e la volontà di cittadini e cittadine che vogliono sollevare Marano dal degrado in cui versa, essa può emergere dal baratro altrimenti irreversibile.

Per questo giovedì saremo in via Ranucci 54, nello spazio antistante la pizzeria “Napul’e” per incontrare gli abitanti e le abitanti del centro storico e discutere assieme dei principali problemi della zona ma soprattutto per immaginare collettivamente delle soluzioni praticabili e credibili così da poterle mettere in atto nell’immediato futuro.

Partecipa anche tu alla Consulta di Quartiere e sii protagonista per costruire una Marano miglio













