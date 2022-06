Incidente a Licola, Calvizzano si stringe attorno alla famiglia di Sara. Le parole del sindaco

1.463 Visite

“Non ci resta che pregare in questo momento per la nostra concittadina coinvolta nell’incidente avvenuto qualche giorno fa a Licola – scrive il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi – Siamo vicini alla famiglia e ci stringiamo a loro in questo momento particolarmente delicato della loro vita. La vicenda ci addolora fortemente, non solo come amministratori ovviamente, ma anche come uomini, donne, come padri, come madri, come sorelle o fratelli. Altre parole sarebbero superflue in questo momento”.













