Micillo referente regionale del 5 Stelle: è l’uomo che da tempo ha abbracciato la linea dell’accordo con il Pd dei disastri in provincia

Salvatore Micillo referente regionale M5s. Una buona notizia? Dipende dai punti di vista. Micillo, che un tempo ricordavo battagliero su molti tempi, si è “democristianizzato” da un bel po’. E’ l’uomo del dialogo a prescindere con il Pd, quello della provincia di Napoli, balzato agli onori delle cronache per gli scioglimenti per mafia in molti comuni, gli scandali e gli scandaloni come quello di Pozzuoli e del big Figliolia. Insomma c’è poco da stare allegri.

MANZO (M5S): “DECISIONE DEL TRIBUNALE E NOMINA DI MICILLO, DUE IMPORTANTI PASSI PER IL NUOVO CORSO”

NAPOLI (15 GIUGNO 2022). “La decisione del Tribunale di Napoli di rigettare la richiesta di sospensione del nuovo statuto e la nomina di Salvatore Micillo a referente regionale segnano due passi fondamentali per il nuovo corso del Movimento 5 Stelle”. A dichiararlo è la deputata pentastellata Teresa Manzo. “Con il presidente Giuseppe Conte abbiamo bisogno di dare più forza al Movimento sui territori. Dobbiamo essere capaci di stare vicino ai bisogni dei nostri attivisti e dei cittadini tutti che si riconoscono nelle nostre battaglie identitarie come quelle per il lavoro, una maggiore giustizia sociale, una particolare attenzione per l’ambiente. La decisione del Tribunale che sgombra il tavolo da ogni equivoco giudiziario sulle regole che ci siamo dati e il percorso annunciato dal presidente Conte con la nomina di referenti anche a livello provinciale – sottolinea Manzo – possono darci un nuovo slancio e tornare ad essere punto di riferimento per tante persone”.















