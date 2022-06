Piscinola: carabinieri arrestano pusher con il reddito

93 Visite

Siamo nel quartiere Piscinola e i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero stanno percorrendo via Rocco Marco di Torrepadula.

I militari notano un ragazzo a bordo di uno scooter e gli intimano di fermarsi. Il giovane, però, non ne vuole proprio sapere e tenta di fuggire. L’inseguimento dura poche centinaia di metri, i Carabinieri fermano il centauro e lo controllano. Perquisito, viene trovato in possesso di 75 euro in contanti e di 15 grammi di hashish già pronti in dosi per la vendita.

Durante la perquisizione estesa anche nell’abitazione del ragazzo altri 1.565 euro.

L’arrestato, il 21enne del posto Ciro Angrisano* già noto alle forze dell’ordine, è in attesa di giudizio e risponderà all’autorità giudiziaria di detenzione di droga a fini di spaccio. Il 21enne è risultato anche percettore del reddito di cittadinanza e sarà segnalato all’Inps.

