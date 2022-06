Piscinola: carabinieri arrestano pusher con più di 5 chili di marijuana. Ha 53 anni ed è incensurato

94 Visite

Siamo a Piscinola e i Carabinieri del nucleo operativo del Vomero sono impegnati in servizi anti-droga. A finire in manette un 53enne del posto incensurato. Perquisita l’abitazione dell’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 5 buste con all’interno un totale di cinque chili e mezzo di marijuana. Sequestrati anche 3 bilancini di precisione e la somma contante di 500 euro. L’arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio.













