MARANO, Il COMUNE APPROVERA’ IL BILANCIO E POTRA’ USCIRE DAL DISSESTO. SERVIZIO TRIBUTI E ACQUA SARANNO ESTERNALIZZATI

Sarà approvato a giorni il bilancio del comune di Marano e a breve, secondo quanto annunciato dal deputato Andrea Caso, l’ente uscirà anche dalla condizione di dissesto finanziario. Ciò consentirà al municipio di poter assumere personale e di avviare gli agognati lavori risolutivi alle pompe idriche.

Sarà (ma è purtroppo necessario, visto che il servizio interno non è più in grado di gestirlo) esternalizzato il servizio tributi e il servizio idrico. Il punto non è l’esternalizzazione, ma a chi affidare? Prevarranno gli interessi e le logiche di sinistra (Abc e compagni) o quelle di qualche vecchia amministrazione, che voleva affidarsi a ditte della zona di Napoli e del Casertano?

In settimana, intanto, saranno consegnati al Comune altri 10 beni confiscati, ma quelli non utilizzati dalle associazioni continuano a rimanere lì e nessuno fa niente.













