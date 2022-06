Villaricca, nuovo blitz della polizia metropolitana e delle Fiamme Gialle: 13 attività sanzionate

321 Visite

Reati ambientali e abusi edilizi, nuovo blitz a Villaricca della polizia metropolitana e della Guardia di finanza. Controllati bar e attività commerciali della zona. Sono stati elevati tredici verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico; 9 gli abusi edilizi in corso di accertamento; circa 6 mila euro di sani amministrative per illeciti ambientali. L’operazione è la seconda del lungo calendario destinato a ripristinare le condizioni minime di legalità sul territorio di Villaricca e dell’agro-giuglianese.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS