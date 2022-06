Punti di vista. Micro criminalità, gli errori dei genitori

64 Visite

Gli episodi di micro-criminalità urbana degli ultimi tempi ci dicono che i genitori non riescono più a mettere in campo un’ azione educativa, svolgendo erroneamente la funzione di sindacalisti dei figli. Li proteggono in tutto anche nell’indifendibile sempre con il dire sì e mai un no, permettendo loro di fare ciò che vogliono senza freni. I giovani di oggi dettano le regole in casa e fuori perché unti dal dono dell’ impunità. I genitori sono sempre pronti ai loro comandi e guai a farli ragionare, alzano le mani contro gli insegnanti e tutti coloro che dissentono dal loro metodo educativo. Questa è la drammatica realtà dei giorni nostri tuttavia dobbiamo generalizzare ma, nella stragrande maggioranza dei casi, è la nuda e cruda realtà, quella che viviamo tutti i giorni e che le cronache quotidiane ci propinano. Essere genitori oggi è molto difficilissimo, a volte è un’impresa quasi impossibile come lo è educare al buon senso, rispetto delle regole della civile convivenza.

Il dire sempre sì sempre genera un “male” diffuso e fa “ammalare” il tessuto sociale. Dobbiamo essere consapevoli che la scuola da sola non ce la fa a reggere l’urto della violenza ha necessariamente bisogno della famiglia che deve dare l’impronta educativa. Cercare la panacea per la soluzione di questa oramai violenza diffusa tra i giovani e giovanissimi nella sola azione dell’ agenzia educativa scuola è sbagliato, perché l’ obiettivo può essere raggiunto con l’interazione tra i due nuclei di socialità, integrazione, condivisione tra pari, ciò la famiglia e la scuola senza contrapposizioni sterili tra loro che minano la crescita armonica dell’ alunno futuro cittadino. Dobbiamo fare capire che quel famoso “Patto di corresponsabilità” che al momento dell’iscrizione viene consegnato alla famiglia, va letto, riletto, meditato, evidenziato altrimenti non serve a nulla è solo carta straccia. I genitori devono farsi un bagno di umiltà imparando a fare bene il loro mestiere di “essere genitori”, responsabilizzando i figli, aiutandoli a superare l’asticella degli ostacoli, perché le difficoltà nella vita si incontreranno sempre.

Bisogna far capire ai figli che la vittoria non è sempre scontata e che le sconfitte spesso sono utilissime per la loro crescita culturale, sociale e etica. Perché prima o poi la vita porterà ad affrontare grandi sfide e allora per i nostri ragazzi subentrerà la demoralizzazione, lo sconforto, il “male di vivere” che sfocia spesso nella depressione che è la morte dell’ anima, anticamera di un coma quasi sempre foriero del vivere la negazione di se stessi Per affrontare seriamente le emergenze educative è urgente riaffermare con forza il ruolo della famiglia, che è ormai sfilacciato, reciso, e smetterla una volta per tutte di accusare la scuola, gli insegnanti che giornalmente lavorano in “trincea” tra situazioni difficilissime ed ai limiti della decenza. Se i genitori non accusassero sempre gli insegnanti che svolgono il loro lavoro di facilitatori delle conoscenze e di coeducatori forse potremmo in un futuro non lontano recuperare quel tessuto sociale che si è ammalato. Gli ultimi episodi di violenza che gli organi d’informazione hanno messo in evidenza sono purtroppo la punta di un iceberg che sta rischiando di far implodere la struttura culturale, sociale e etica della società e che sta ingenerando il fenomeno dell’emulazione collettiva.

