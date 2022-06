Odissea acqua Marano. Azione: “Lasciano perplessi le parole di Caso, se ha le prove denunci”

Direttore, approfittando della disponibilità che vorrà offrirci attraverso la sua testata volevamo approfondire la riflessione che il Deputato 5 Stelle Caso ha evidenziato all’intera città di Marano in merito a dei sospetti su personaggi poco inclini alla legalità che hanno arrecato, nei giorni scorsi, ulteriori e continui danni all’impianto idrico locale.

Ebbene reputiamo doveroso, al di là di qualunque personale appartenenza politica, laddove il parlamentare cittadino venisse realmente a conoscenza di atti illeciti, sostenere una eventuale denuncia che deciderebbe di presentare, par tali fatti, alle Autorità competenti.

Reputiamo che sia obbligo, morale ed etico, di tutti fare il proprio dovere ancora di più quando si rivestono ruoli politici ed istituzionali.

Posto ciò, invece, se non si hanno reali riscontri sarebbe opportuno essere più cauti con le allusioni, poiché quest’ultime se da un lato potrebbero aiutare a darsi mediaticità, dall’altro non gioverebbero di certo a far mutare e migliorare quella fiducia nei cittadini, sempre più rassegnati, che le cose in città possono cambiare.

Purtroppo Marano, com’è noto, ha già tantissime problematiche a cui prestare attenzione ed il territorio è da anni martoriato dal malaffare, dunque per far cambiare la sensibilità sociale su argomenti quali la legalità, probabilmente, sarebbe più opportuno intervenire con azioni pragmatiche e che siano da esempio per tutti, anziché fare accenno ad attività criminali che, è bene sottolineare, vanno “sempre” condannate, combattute e denunciate.

Tra l’altro, se la riflessione del parlamentare avesse corretto riscontro nella realtà, è opportuno domandarsi se con tali esternazioni non si possa correre il rischio di andare, “non volendo”, a favorire taluni soggetti invece che supportare eventuali attività, probabilmente già in essere, da parte di coloro che indagano, degli inquirenti ?

Restiamo della convinzione che ogni inpegno profuso nel nostro territorio deve essere sempre mosso da sani intenti, utile ed a beneficio della comunità e non teso, invece, a strappare qualche likes da social in più.

In ultimo, venuti a conoscenza dalla nota del parlamentare 5 Stelle che il Comune ha trovato fondi per l’acquisto di nuove pompe idriche di maggiore efficienza, sarebbe altrettanto interessante conoscere, “politicamente”, la posizione del deputato Caso sulla vicenda della palazzina del GdP.

Questione, questa, dov’è calato il silenzio più assoluto mentre le casse dell’Ente maranese ancora continuano a soffrire accumulando pagamenti da dovere versare ad un privato che detiene più del 70% dello stabile posto in via Nuvoletta.

Come è ovvio che sia, in particolare modo per tutti coloro che vorranno amministrare il nostro territorio, avere maggiori cifre a disposizione è condizione fondamentale al fine di intervenire rapidamente nelle tante mancanze che la città vive e, per tanto, recuperare somme importanti, oggi destinate ad esempio all’affitto degli uffici del Giudice di Pace, sarebbe di grande utilità alla città.