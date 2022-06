Giugliano, Pirozzi firma protocollo d’intesa contro dispersione scolastica. Poi l’intesa con Villaricca per via Marchesella

135 Visite

Domani – giovedì 9 giugno – c’è un doppio importante appuntamento al Comune.

Alle 9:30, infatti, il sindaco Nicola Pirozzi siglerà un protocollo contro la dispersione scolastica con tutti i dirigenti delle scuole di Giugliano.

Successivamente, alle ore 11:00, incontrerà il commissario prefettizio del comune di Villaricca, il Prefetto Rosalba Scialla, per firmare il protocollo di intesa per i lavori su via Marchesella.













