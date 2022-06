51 Visite

Individuato in Campania il primo caso di infezione da Sars-Cov-2 dovuto alla variante BA.5, una discendente di Omicron dotata di alcune mutazioni che la rendono più performante nella contagiosità e di cui una, in particolare, mutuata dalla variante Delta, per questo temuta e studiata dall’Istituto superiore di sanità.













