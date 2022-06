Politica, Italexit si radica anche a Marano: Napolano è il coordinatore, vice Orlando e Simeoli

80 Visite

Si è costituito a Marano, nella giornata di oggi, il coordinamento cittadino di Italexit, il movimento politico fondato da Luigi Paragone. Gli iscritti hanno nominato Michele Napolano (foto in basso) coordinatore della locale sezione. In qualità di vice, invece, Brunella Orlando e Luigi Simeoli. Tutti sono reduci dall’esperienza nella fila della Lega, il partito abbondonato dai tre soltanto pochi giorni fa per divergenze sulla linea nazionale e in dissenso con altri esponenti locali sulle scelte da adottare in vista delle prossime amministrative.













