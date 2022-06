Papa Francesco e le voci di possibili dimissioni

81 Visite

Bergoglio verso le dimissioni? Aumentano sempre più le voci che vedono il capo della Santa Sede vicino a lasciare il Vaticano e ritirarsi a vita privata. L’ultima indiscrezione è stata diffusa da Massimo Faggioli, professore di teologia della Villanova University, che riferisce ad Affaritaliani.it: “Il pontificato di Papa Francesco è chiaramente entrato nella fase finale. Lui stesso è consapevole di essere vicino alla fine”. Tra le motivazioni che vedono il Papa pronto a rinunciare al suo incarico, le precarie condizioni di salute. Non a caso, spesso ha ammesso di essere costretto a saltare qualche appuntamento a causa dell’intenso dolore al ginocchio. A questo poi si aggiunge un vero e proprio “indizio”, la convocazione di un concistoro per 27 agosto e la nomina di 21 nuovi cardinali, di cui 16 sotto gli 80 anni e pronti a votare nel prossimo conclave.

Oltre a Faggioli, convinto delle voci che si susseguono è il Washington Post: “Francesco avrà selezionato oltre il 60 per cento dei votanti che sceglieranno il suo successore, aumentando così le possibilità – anche se è molto difficile avere delle garanzie in tal senso – che sarà un Papa del suo stesso orientamento”. Un altro segnale per il quotidiano statunitense è il viaggio a L’Aquila, questo programmato per far visita alla tomba di Celestino V, altro rarissimo caso di Papa dimissionario. Eppure non mancano ostacoli. Sempre secondo il Washington Post, Bergoglio vorrebbe evitare che ci siano tre Papi viventi, di cui due – Ratzinger compreso – viventi.













