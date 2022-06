31 Visite

Mascherine obbligatorie in classe fino alla fine dell’anno scolastico e dunque anche negli esami di terza media e di maturità. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con sentenza n. 7451, depositata oggi, che ha respinto il ricorso proposto dal Codacons, stabilendo che l’utilizzo delle mascherine continua a essere obbligatorio, come deciso dal governo, per gli studenti, fino al 31 agosto 2022.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS