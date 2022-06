Marano, inferno acqua. “Ci sono tutti i presupposti per fare causa al Comune e chiedere rimborsi”

171 Visite

Gentile Direttore, in merito all’annosa e durevole crisi idrica che costringe centinaia di famiglie di Marano a non poter usufruire del bene più prezioso, soprattutto in questo periodo di gran caldo, a causa del problema alle pompe dell’impianto C2 di via San Rocco che si protrae oramai da settimane, vorrei evidenziare come il Comune di Marano, attualmente commissariato, sia manchevole nei confronti dei cittadini nel rispetto della Carta dei servizi Idrici, e a quanto già previsto nel DPCM del 29/04/1999. La Carta dei Servizi Idrici, approvata nel 2017 dalla precedente Commissione Straordinaria, è parte integrante del contratto idrico tra Comune e Utenti, e prevede tutto quanto concerne l’erogazione del servizio, ivi compresi tempi di ripristino, chiarezza nei messaggi, controllo livelli di pressione ed eventuali rimborsi per l’utente. Ricordo inoltre che il DPCM del 29/04/1999 e successive modifiche prevede inoltre il livello minimo della portata e, cosa mai vista in questo Comune, l’obbligo della pubblicazione dei dati sulla qualità dell’acqua che beviamo. Insomma, c’è tanta carne al fuoco.

Massimo Franchini (Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS