UCRAINA, ZELENSKY: 20 PER CENTO DEL NOSTRO PAESE IN MANO AI RUSSI

Ore 15:19 – Parlamento Ue vieterà ingresso a lobbisti russi.

Ore 15:15 – Rontex, ora più ucraini tornano di quanti fuggono Circa 5,3 milioni di cittadini ucraini si sono rifugiati nell’Ue dall’inizio della guerra, a febbraio, mentre il numero totale di sfollati entrati all’interno dei confini europei, compresi i cittadini non ucraini, è di 7 milioni. Lo riporta l’ultimo bollettino di Frontex, l’agenzia europea per il controllo delle frontiere . Nelle ultime settimane si sono registrate più persone che rientrano in Ucraina di quelle che lasciano il Paese: tra il 25 e il 31 maggio, infatti, quasi 260mila ucraini hanno lasciato l’Ue. In totale, 2,3 milioni di ucraini sono tornati nel loro Paese dall’inizio della guerra.

Ore 15:11 – Kiev loda Scholz, finalmente si muove su armi «Finalmente possiamo dire al cancelliere Scholz dal profondo del cuore: grazie!», lo ha detto l’ambasciatore ucraino a Berlino, Andrij Melnyk. «Siamo felici che le cose si stiano infine muovendo e che sia stato rotto il ghiaccio», ha aggiunto Melnyk in un’altra intervista, alla Stuttgarter Zeitung. Ieri il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha promesso all’Ucraina, tra le altre cose, il sistema di difesa contraerea Iris-T, che è prodotto dall’azienda tedesca Diehl. «In particolare abbiamo lavorato dietro le quinte per quasi tre mesi per il sistema Iris» ha sottolineato l’ambasciatore ucraino, «ora speriamo che sia pronto per la produzione in estate, che l’addestramento possa iniziare in agosto e che l’impiego possa iniziare in ottobre». Nelle scorse settimane, Melnyk aveva spesso espresso critiche molto aspre contro il governo di Berlino e lo stesso Scholz. I nuovi commenti segnano un cambiamento rilevante.

Ore 15:03 – Zelensky: «Donbass distrutto ma russi continuano a uccidere» «L’esercito russo ha già distrutto quasi l’intero Donbass ucraino ed è pronto a continuare a uccidere». Così il presidente Volodymyr Zelensky in un video discorso al Parlamento lussemburghese. «Il Donbass era uno dei centri industriali più potenti d’Europa: è semplicemente devastato. Guardiamo Mariupol: c’era mezzo milione di persone e adesso non sappiamo esattamente quanti cittadini siano stati uccisi dagli occupanti. Almeno decine di migliaia in meno di 100 giorni», ha detto il presidente, sottolineando che gli ucraini vogliono rimanere indipendenti.

Ore 14:59 – Guerra russa riconosciuta da senato irlandese «genocidio» Il senato irlandese ha riconosciuto la guerra russa contro l’Ucraina come «il genocidio del popolo ucraino». È quanto si legge sul media locale Unian.

Ore 14:58 – Kiev: 800 in bunker Azot a Severodonetsk, anche bambini Circa 800 persone sono rifugiare in diversi bunker antiaerei nei sotterranei della fabbrica chimica Azot di Severodonetsk, presa di mira da raid russi. Lo ha riferito il governatore della regione orientale ucraina di Lugansk, Serhiy Gaidai, citato dalla Cnn. «Ci sono abitanti a cui era stato chiesto di lasciare la città, ma hanno rifiutato. Ci sono anche bambini, ma non molti», ha aggiunto.

Ore 14:53 – I cento giorni della guerra Ore 14:23 – Cremlino: la Russia non chiude la finestra verso l’Europa La Russia non intende «chiudere la finestra» verso l’Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha insistito: «Non abbiamo intenzione di chiudere nulla». Lo riporta la Bbc. Ore 14:17 – Orban su sanzioni a Kirill: «Ungheria si atterrà a decisione Ue» «L’Ungheria si atterrà ovviamente alla decisione congiunta dell’Unione europea per quanto riguarda le sanzioni al patriarca di Mosca Kirill»: è la posizione del premier ungherese Viktor Orban secondo quanto riferito su Twitter dal suo portavoce, Zoltan Kovac. La posizione dell’Ungheria sul Patriarca «era nota da tempo» e nessuno al vertice di Bruxelles si è opposto, ha aggiunto Orban. Ore 13:20 – Von der Leyen: Kiev deve vincere e Putin fallire La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al Globsec 2022 Bratislava, ha fatto il punto sulla situazione in Ucraina. «La nostra Unione europea è a loro fianco- ha detto- faremo tutto il possibile nel nostro potere così che l’Ucraina possa tornare di nuovo artefice del suo futuro. Primo: dobbiamo supportare Kiev per superare questa guerra. Secondo: gli ucraini hanno bisogno di sollievo finanziario e, terzo, dobbiamo accompagnarli nel percorso verso l’Ue. L’Ucraina deve vincere questa guerra e Putin essere testimone del suo fallimento». A proposito dell’ «ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea– ha aggiunto- non è solo nel nostro interesse strategico ma è anche un nostro dovere morale». «Ma la velocità del processo d’ingresso dipenderà dall’Ucraina e dal sostegno che le vorremo dare. Gli standard e le condizioni devono essere rispettati, nessuna scorciatoia», ha precisato. Von der Leyen ha anche affrontato il tema della crisi alimentare: «Putin sta bloccando l’export di grano attraverso il Mar Nero ed è atroce vedere come stia deliberatamente privando il mondo dell’approvvigionamento di grano» perché «il 50% del Programma alimentare mondiale arriva dal grano ucraino, di cui abbiamo disperato bisogno». . Ore 13:15 – Zelensky: 20% del nostro territorio occupato dai russi, oltre 200 mila bambini deportati Circa il 20% del territorio ucraino è occupato oggi dalle forze russe. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy, nel suo intervento al parlamento del Lussemburgo, precisando che le linee del fronte di battaglia si estendono per oltre 1.000 chilometri. «Dobbiamo difenderci da quasi tutto l’esercito russo. Tutte le formazioni militari russe pronte al combattimento sono coinvolte in questa aggressione», ha aggiunto. Zelensky ha poi precisato che ogni giorno nell’est del paese muoiono circa 100 ucraini e altre 450-500 persone rimangono ferite.

Ore 06:20 – Londra fornirà all’Ucraina missili a lungo raggio

La Gran Bretagna ha confermato che fornirà all’Ucraina sistemi missilistici M270 a lungo raggio. Lo ha detto il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace alla Cnn, precisando che questo passaggio è stato «strettamente coordinato» con la decisione degli Stati di fornire all’Ucraina il sistema HIMARS. Il governo britannico ha anche affermato che l’esercito ucraino verrà addestrato a utilizzare i lanciarazzi nel Regno Unito in modo da massimizzarne l’efficienza.

Ore 06:17 – Kiev, affondati due mezzi da sbarco russi nel Mar Nero

Le forze armate ucraine hanno annunciato di avere affondato due mezzi da sbarco russi nel Mar Nero. Lo afferma il comando operativo `Sud´ su Facebook, precisando che si tratta di barche militari russe nascoste nell’estuario del Dnepr pronte a svolgere operazioni di sabotaggio e ricognizione.

Ore 06:14 – Petrolio, possibile viaggio di Biden in Arabia Saudita

Biden dovrebbe volare in Arabia Saudita nelle prossime settimane nell’ambito del suo viaggio internazionale per il vertice Nato e del G7. L’indiscrezione arriva mentre i prezzi dell’energia sono balzati negli Stati Uniti e segue i rumors sulla disponibilità di Riad ad aumentare la produzione di petrolio nel caso in cui quella della Russia dovesse significativamente calare a causa delle sanzioni.

Ore 06:12 – Stoltenberg: Nato pronta e determinata a difendere i propri alleati

«Gli Stati Uniti stanno giocando un ruolo indispensabile nella risposta all’invasione russa dell’Ucraina» ma anche la Nato è «pronta e determinata» a difendere i propri alleati. Lo ha detto il Segretario generale Jens Stoltenberg, al termine dell’incontro avvenuto a Washington con il segretario di Stato americano Antony Blinken. «Il vostro sostegno all’Ucraina – ha aggiunto – sta facendo la differenza sul campo di battaglia ogni giorno». L’annuncio di nuovi aiuti militari a Kiev, ha commentato Stoltenberg, è «dimostrazione di vera leadership». «Il forte sostegno garantito dalla Nato e dagli Alleati – ha continuato – aiuta a far sì che la brutale aggressione del presidente Putin non avrà successo, e che l’Ucraina prevarrà».













