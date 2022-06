Punti di vista. Marano, elezioni 2023? La carica di vecchi e nuovi volponi

Le danze per uno scranno per la tornata elettorale amministrativa di Marano che si terranno la prossima primavera incominciano ad assumere sembianze grottesche. Vi è una folta schiera di personaggi e personaggetti che hanno sancito la disfatta sociale, politica e culturale della città di Marano che ancora crede di poterla spuntare nel chiuso delle cabine elettorali, tralasciando il macigno enorme degli scioglimento del Consiglio Comunale e il pericolo che la situazione possa ripresentarsi con la loro eventuale rielezione, anche perché la veritá giudiziaria degli anni in cui veniva messa in atto la più grande mistificazione politica – morale – culturale ai danni della città non ancora è venuta del tutto a galla.

Poi vi sono vecchi volponi politici che hanno partecipato con ruoli di primo piano alla gestione politica maranese negli anni passati che, ammantandosi di nuovismo, cercano attraverso soggetti politici o associazioni che sanno molto dì vecchio per struttura mentale di ritornare in auge. Una situazione davvero particolare e grottesca perché sembrerebbe che la storia di Marano non abbia insegnato nulla a questi personaggi in cerca di riciclaggio politico. Ai cittadini che hanno a cuore le sorti della città l’invito a soffermarsi con oculatezza e saggezza sui candidati da votare alle prossime elezioni amministrative nella consapevolezza che, purtroppo, spesso ritornano.

Michele Izzo