Napoli violenta, il prefetto (soft) Palomba: “Revocheremo le licenze a chi vende alcolici e armi ai minori

Caso più unico che raro anche il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Claudio Palomba ha ammesso che «servono rinforzi a Napoli e nell’area metropolitana» parole dello stesso Palomba. Segnale chiaro che sulla sicurezza bisogna cambiare passo. Più agenti al porto e alla Ferrovia. “Ci saranno dei controlli nei confronti degli esercizi commerciali per individuare casi di vendita ai minorenni di alcolici e armi. Procederemo con l’individuazione di questi casi e volta per volta decideremo se revocare o sospendere le licenze” ha affermato il sempre soft prefetto Palomba.