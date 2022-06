Napoli, Festa della Repubblica, medaglie al merito e nomine: Don Merola diventa commendatore

116 Visite

76° Anniversario della Fondazione della Repubblica – 2 giugno 2022

Domani giovedì 2 giugno p.v. si terranno anche a Napoli le manifestazioni celebrative del

76° Anniversario della Fondazione della Repubblica, che si articoleranno secondo il seguente

programma:

ore 10.15 – al Mausoleo di Posillipo saranno deposte le corone di fiori in onore dei caduti da

parte del Prefetto di Napoli e delle massime autorità religiose, civili e militari.

ore 11.00 – in Piazza del Plebiscito, avrà luogo la cerimonia dell’Alzabandiera, con

schieramento del reparto interforze, nel corso della quale il Prefetto Claudio Palomba darà

lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

A seguire, saranno consegnate le medaglia d’onore conferite ai cittadini italiani, militari e

civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di

guerra ed ai familiari dei deceduti.

Nell’ambito della manifestazione sarà inoltre consegnata una medaglia al Valor Civile,

nonché le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Capo

dello Stato a cittadini dell’area metropolitana di Napoli che si sono distinti nel campo delle

lettere, delle arti, della economia, delle attività sociali e per lunghi e segnalati servizi svolti

nel corso delle carriere civili e militari.

La cerimonia si concluderà con il dispiegamento della bandiera italiana sulla facciata del

Palazzo del Governo, accompagnato dalle note dell’inno alla gioia e dell’inno di Mameli

eseguiti da giovani orchestrali e coristi.

Nel corso della cerimonia verranno eseguiti brani musicali dai ragazzi dell’orchestra di fiati

dell’I.C. Nazareth Musto di Napoli e dal coro delle voci bianche del Real Teatro S. Carlo di

Napoli.

Napoli 1 giugno 2022

In allegato l’elenco degli insigniti.

Elenco degli insigniti delle Medaglia d’Onore conferite ai cittadini italiani, militari e civili,

deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra

COMUNE DI NAPOLI

ALLA MEMORIA DEL SIG. VINCENZO GIUFFRIDA INTERNATO NELLO

STAMMLAGER IN GERMANIA.

ALLA MEMORIA DEL SIG. GIUSEPPE MINERVINI INTERNATO NEI LAGER IN

GERMANIA.

ALLA MEMORIA DEL SIG. GIUSEPPE TARABBO INTERNATO NEI LAGER IN

GERMANIA.

COMUNE DI PORTICI

ALLA MEMORIA DEL SIG. VITTORIO CACACE, INTERNATO NEI LAGER IN

GERMANIA.

COMUNE DI S.AGNELLO

ALLA MEMORIA DEL SIG. GIUSEPPE DE MAIO, INTERNATO NEI LAGER IN

GERMANIA.

COMUNE DI S.ANASTASIA

ALLA MEMORIA DEL SIG. ARCANGELO LUPO, INTERNATO NEI LAGER IN

GERMANIA.

Elenco degli insigniti delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

COMUNE DI ACERRA

CAVALIERE SIG. CARMINE FORMICOLA

COMUNE AFRAGOLA

CAVALIERE APP.SC. DELLA G.D.F. ARCANGELO CASTALDO

COMUNE DI CARBONARA DI NOLA

CAVALIERE M.LLO ORD. DELLA G.D.F. ROSARIO MONTALTO

COMUNE DI CARDITO

CAVALIERE 1° LUOG. M.M. CARMINE GRAZIOSO

COMUNE DI CIMITILE

13) CAVALIERE 1° LUOG. DELL’AERONAUTICA MIL. ANTONIO NAPOLITANO

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

UFFICIALE SOST.COMM. DELLA P.S. GIUSEPPE LIGUORI

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

COMMENDATORE DON LUIGI MEROLA

FONDATORE DELL’ASS.NE A VOCE DE CREATURA

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

UFFICIALE ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE DI ROMA

VALENTINO BELLIGERANTE

COMUNE DI NOLA

CAVALIERE LUOG.C.S. DELL’ARMA DEI CC. ANTONIO MALANGONE

COMUNE DI POZZUOLI

CAVALIERE LUOG.C.S. DELLA G.D.F. GIOVANNI BORMANI

COMUNE DI TORRE DEL GRECO

COMMENDATORE LIBERATO ESPOSITO GIA’ DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’

FEDERICO II

COMUNE DI TRECASE

CAVALIERE BRIG.CAPO DELLA FANFARA DELL’ARMA DEI CC.

NICOLA MAURIZIO POLLIO

COMUNE DI TUFINO

CAVALIERE DIRETTORE DEI VV.FF. ING. SALVATORE ANGELO CAPOLONGO

COMUNE DI VICO EQUENSE

CAVALIERE RAG. TOMMASO DE GENNARO IMPRENDITORE

COMUNE DI VOLLA

CAVALIERE LUOG.C.S. DEI CC. GUGLIELMO PADRONI

COMUNE DI NAPOLI

CAVALIERE M.LLO C. DEI CC. DR. LETTERIO AMEDEO BONACCORSO

CAVALIERE LUOG. M.M. MARIO BUONFINO

CAVALIERE DR. GIOVANNI CALABRO’ DIRIGENTE MINISTERO DEL LAVORO E

POL.SOCIALI

CAVALIERE SACERDOTE LUIGI CASTIELLO

CAVALIERE PROF.SSA ANNAMARIA COLAO DOCENTE DELL’UNIIVERSITA’

FEDERICO II

CAVALIERE COL. FULVIO D’ANTONIO DELL’AERONAUTICA MILTARE

CAVALIERE DR. VINCENZO DE FALCO DELL’OSPEDALE COTUGNO

CAVALIERE VICEPREFETTO DR.SSA MADDALENA DELLA ROSA

CAVALIERE LUOG.C.S. CC. MICHELE FALBA

CAVALIERE DR. MASSIMILIANO GAMBARDELLA DIRIGENTE DI PAGO P.A.

CAVALIERE ISP.SUP. DELLA P.S. PIETRO LUONGO

CAVALIERE PROF. MICHELE MARZULLO CARDIOLOGO

CAVALIERE LUOG.C.S. CC. ANTONIO PASSARIELLO

CAVALIERE DR.SSA ADELE PICARIELLO DIRIGENTE SUP. DELLA P.S.

CAVALIERE DR.SSA EMANUELA PINTO DIPENDENTE MIN.DELLA DIFESA

CAVALIERE DR. GIUSEPPE ROMANO COM.TE POLIZIA .LOCALE DI AVERSA

CAVALIERE SIG. PASQUALE SQUITIERI DIPENDENTE MIN.DIFESA

CAVALIERE DR. PIETRO VASATURO DIRIGENTE ARPAC

CAVALIERE PROF. LEONARDO DI MAURO DOCENTE DELL’UNIIVERSITA’

FEDERICO II

UFFICIALE LUOG.C.S. DELLA G.D.F. DR. BRUNO DI RUBBO

UFFICIALE SOVR. C. DELLA P.S. DR. MARCELLO RUGGIERO

COMMENDATORE DR. ANTONIO COPPOLA PRESIDENTE ACI NAPOLI

COMMENDATORE PROF. AVV. MARIO COVELLI

COMMENDATORE PROF. EMERITO MASSIMO MARRELLI

MEDAGLIA AL VALOR CIVILE

MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR CIVILE AL SIG. FABRIZIO FERRARA

SCANDONE.

Motivazione

“Con generosa abnegazione ed esemplare altruismo, nonostante la giovane età, interveniva in soccorso di un compagno aggredito a scopo di rapina da tre malfattori, di cui uno armato di coltello. Sebbene raggiunto da cinque coltellate, riusciva a mettere in fuga i malviventi e ad allertare i soccorsi.

Nei giorni successivi collaborava con le forze dell’ordine all’identificazione dei responsabili

dell’aggressione, consentendone l’arresto.

Chiaro esempio di non comune coraggio e di spiccato senso civico.













