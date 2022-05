Scuola, tra qualche giorno va in archivio un altro anno condizionato dalla pandemia. Pochi e confusi gli aiuti del Ministero, il personale scolastico lasciato solo

65 Visite

Fra una settimana si concluderà un altro anno scolastico, un anno caratterizzato da tante difficoltà, soprattutto per l’emergenza sanitaria che ha continuato a mettere in apprensione tutto il personale della scuola. Personale che è rimasto solo a gestire una pandemia che con la variante” Omicron” è diventata subdola e molto più diffusiva negli ultimi tempi. L’unico supporto ricevuto dal ministero sono stati sterili decreti, spesso contraddittori tra loro che cercavano in modo alquanto approssimativo di dare indicazioni per il contenimento del virus. L’unico baluardo per contenere l’emergenza è stato il personale della scuola dai Dirigenti Scolastici ai Docenti al personale ATA ai responsabili referenti Covid delle singole istituzioni scolastiche con la fattiva collaborazione delle famiglie. Queste le vere figure della scuola che hanno consentito un anno in presenza, limitando al massimo le criticità dovute al virus sia esse sanitarie che organizzative, certamente non la mistificazione comunicativa che il Ministro alla Pubblica Istruzione andava blaterando dai giornali o dalle reti televisive secondo cui il governo riusciva grazie al buon lavoro fatto a tenere le scuole aperte. A tutti i Dirigenti Scolastici ,ai Docenti tutti e al personale ATA vanno i ringraziamenti dell’intera popolazione scolastica nazionale e maranese per il grande senso del dovere messo in campo e per la loro abnegazione al lavoro che ha consentito ai nostri ragazzi di riappropriarsi di quel percorso di empatia, di condivisione e di socialità che solo la scuola è capace di stimolare.

Michele Izzo













