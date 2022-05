Marano, la voce del cittadino: “Iniziano i lavori per le strade, attesi da tempo, ma gli incivili devono sempre rovinare tutto”

243 Visite

Gentile direttore, le invio foto di via Ranucci. A partire da ieri fino a mercoledì prossimo vietato transito e sosta, per i tanti agognati lavori. Come si evince dalle foto, però, non tutti sono civili. Dopo diverse chiamate riesco a contattare i vigili urbani, che hanno il centralino rotto,: gli stessi rispondono come sempre: “Non abbiamo auto”.

A questo punto mi chiedo: perché noi cittadini onesti e rispettosi delle leggi (pur avendo posto auto in box , questa mattina alle ore 07,00 ho spostato la mia auto in strada limitrofa perché divieto di transito) dobbiamo subire e nessuno ci tutela ? Eppure ci lamentiamo tutti delle strade disastrate. Mi chiedo: ma è di indole maranese la mancanza di rispetto per regole anche banali? Grazie.

