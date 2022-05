LAVORO, GRUPPO LEGA CAMPANIA: “LA REGIONE IGNORA DISAGIO LAVORATORI LEONARDO”

85 Visite

“In questi mesi drammatici per i lavoratori dello stabilimento Leonardo di Giugliano abbiamo compiuto notevoli sforzi in avanti. La mozione approvata in Aula, sulla quale come Lega rivendichiamo la paternità, è un tassello importante, ma ora la Regione deve dare segnali concreti. In gioco non è solo il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie, ma anche il futuro di un intero comparto strategico come l’aerospazio sul quale punta l’intero Paese. Chiediamo alla Regione ulteriori passi in avanti”.

È quanto dichiarano i consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro a margine di un incontro con i lavoratori in protesta davanti al palazzo reale di Napoli in occasione della festa per i 130 anni de IL MATTINO.













